Governo Federal anuncia 25 milhões para segurança pública no Piauí

O Piauí deve receber um total de R$ 25.280.888,39 nessa semana para área da segurança pública, anunciou Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O valor é proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública e deve ser investido em ações de fortalecimentos das forças de segurança e valorização dos profissionais.

Leia também: Operação Natal Seguro aumentará efetivo da Polícia Militar em Teresina e no interior

O valor é superior repassado no ano passado, que foi de R$ 25.190.530,00. O aumento ocorreu após revisão de critérios de rateio, que levou em conta a demanda das unidades da federação. Ao todo, os repasses os estados somam R$ 722 milhões, todos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Foto: Roberta Alinne / Ccom

“Procuramos atender todas as unidades de forma igualitária. Ressalto que esses recursos são suplementares ao que cada estado deve investir para garantir uma segurança pública de qualidade. O compromisso do Governo Federal é valorizar os agentes e fortalecer as instituições”, disse o ministro Anderson Torres.

O recurso deve ser aplicado em ações nos eixos exigidos pelo governo, sendo destinados 20% para o eixo de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e 80% para o Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social, o que abrange equipamentos, tecnologia, capacitações, valorização e a melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública.

Os estados, quando receberem os recursos do FNSP, na modalidade fundo a fundo, terão 30 dias para apresentarem seus planos de aplicação.

Compartilhar no

Com informações do Ministério da Justiça

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!