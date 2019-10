PF cumpre mandado de busca em residência no bairro Pio IX

A Polícia Federal do Piauí amanheceu esta sexta-feira (04) cumprindo um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Pio IX, na zona Sul de Teresina. A ação faz parte da investigação de uma quadrilha especializada no tráfico de ectasy, que usava os Correios como transportador da droga.



O inquérito teve início em agosto passado, quando a PF fez diligências em um condomínio na Avenida Raul Lopes, onde prendeu em flagrante uma pessoa por tráfico interestadual de comprimidos de MDMA (o ecstasy).



A Polícia Federal fez diligências na manhã de hoje (04) em uma residência no bairro Pio IX, zona Sul de Teresina - Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia

Por meio de nota, a Polícia Federal informou que o grupo atuava distribuindo a droga pelo serviço postal dos Correios entre o Piauí e São Paulo. Na residência visitada nesta manhã, os policiais apreenderam mais entorpecentes e uma pessoa foi conduzida à sede da superintendência estadual, indiciada por associação criminosa. O nome do preso não foi informado pela PF.

Maria Clara Estrêla