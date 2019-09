Pai morre e filho tem a perna decepada em acidente no Piauí

Um acidente grave ocorrido por volta de 18h deste domingo (22) deixou uma pessoa morta e uma gravemente ferida no município de Campo Maior, a 84 km de Teresina. Segundo informações preliminares, pai e filho estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma caminhonete do modelo Hilux SW4.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o pai conduzia a motocicleta e teria tentado cruzar a via, sem perceber que a caminhonete se aproximava. A moto então foi atingida pelo veículo, deixando pai e filho gravemente feridos.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Campo Maior. No entanto, o pai não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, já o filho teve a perna decepada pela colisão e seu estado de saúde é considerado grave.

A PRF não divulgou a identidade dos envolvidos no acidente.