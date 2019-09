Mulher morre ao ser empurrada pelo marido e bater a cabeça

Uma mulher identificada como Eliane Lima foi vítima de feminicídio na tarde deste domingo (22) após ser empurrada pelo marido, Sebastião Vieira de Sousa, durante uma discussão em um bar localizado na rua Antonino Freire, no centro da cidade de Campo Maior, a 84 km de Teresina.

Segundo informações do escrivão da Polícia Civil do município, Baker Martins, o casal tinha uma relação conturbada e a mulher já havia sido vítima de agressão diversas vezes pelo marido. O suspeito, inclusive, já possuía passagens pela Polícia pelo crime de violência doméstica.

Delegacia Regional de Campo Maior. (Foto: Arquivo O Dia)

"Os dois estavam estavam discutindo nesse bar, ele a empurrou, ela se desequilibrou e infelizmente bateu a cabeça. Foi uma forte pancada no crânio, na área posterior", explica o escrivão.

A vítima não apresentava nenhuma lesão de defesa e morreu ainda no local do crime. Já o suspeito se evadiu do local e foi localizado minutos depois por equipes da Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Sebastião Vieira de Sousa foi conduzido à Polícia Civil onde foi ouvido pela equipe de plantão. O suspeito encontra-se custodiado na delegacia e deverá ser conduzido ao sistema prisional.