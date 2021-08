Pai e filho são presos em operação contra roubo de veículos em Teresina

Duas pessoas acabaram presas na manhã desta quarta-feira (04), em Teresina, durante uma operação da Polícia Civil para coibir o roubo veículos na zona Norte. Trata-se de pai e filho que estavam em uma das residências alvo de mandado de busca e apreensão e acabaram sendo autuados em flagrante. No local, a polícia apreendeu quatro armas de fogo, drogas e munições. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca.



“Apreendemos um revólver, uma pistola e dois rifles além de uma grande quantidade de supermaconha, conhecida como skank. Não chegamos a apreender veículos nesta fase da operação, mas não descartamos novas ações neste sentido”, discorre op delegado Marcelo Dias, coordenador da Polinter.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com ele, a quadrilha investigada na operação de hoje atuava fazendo arrastões em residências de Teresina. Eles abordavam as vítimas na porta de casa, invadiam o imóvel, pegavam tudo que podiam pegar e, na saída, roubavam o carro da vítima, no qual fugiam levando os pertences subtraídos. Marcelo Dias diz que os integrantes do grupo criminoso são indivíduos de alta periculosidade.

Além das prisões e apreensões de hoje, a Polinter também recuperou nesta manhã (04) quatro motocicletas roubadas que estavam escondidas em um matagal no bairro Alto da Ressurreição e uma outra moto no bairro Tancredo Neves. Os veículos não têm relação com a operação que culminou na prisão de pai e filho na zona Norte. Eles serão periciados e, posteriormente, restituídos aos seus donos.



O delegado Marcelo Dias é coordenador da Polinter - Foto: Jailson Soares/O Dia

“Nós temos um índice de recuperação de veículos de mais de 50% aqui em Teresina nas ações da Polinter. Significa dizer que mais da metade dos carros e motos que são roubados na capital, a polícia consegue localizar e restituir aos donos. A ação de hoje foi mais um passo nesse sentido e contribui bastante para que desarticulemos grupos criminosos que aterrorizam as pessoas na capital”, finaliza o delegado Marcelo.

