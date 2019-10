Operação Manzuá: Polícia Federal cumpre mandados em Parnaíba

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23), a operação denominada Manzuá para combater o cultivo e o tráfico de drogas na região norte do Piauí. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na cidade de Parnaíba, a 337 km de Teresina.

Segundo informações da Polícia Federal, a ação é resultado de investigações iniciadas no ano de 2017 com vistas a reprimir quadrilha especializada no cultivo e tráfico de drogas. Durante cumprimento das ordens judiciais, a PF apreendeu drogas, dinheiro e dados relacionados aos crimes.

Polícia Federal cumpre mandados em Parnaíba. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Ao todo, 30 policiais federais do Piauí e Maranhão participaram da operação, com apoio de militares da Força Tática do 2º BPM de Parnaíba. Os mandados expedidos pela 2ª Vara Criminal de Parnaíba foram cumpridos nas primeiras horas do dia para o bairro de Ilha Grande.

A denominação Operação Manzuá, cujo nome faz alusão a uma armadilha para captura de peixes, é parte da estratégia da PF para desarticular estruturas interestaduais dedicadas ao tráfico, reduzir a oferta de drogas e expropriar os ativos pertencentes aos criminosos.

Após análise das provas coletadas será relatado o Inquérito Policial e encaminhadas as provas produzidas para a Justiça Criminal em Parnaíba.