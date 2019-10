BR-135 registra dois acidentes em 7 horas; 3 pessoas morreram

Na madrugada desta quarta-feira (23), por volta das 3h, um acidente grave envolvendo um ônibus da empresa Catedral vitimou fatalmente três pessoas e deixou vários feridos no km 428 da BR-135, no município de Redenção do Gurgueia, localizado a 669 km de Teresina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista de rolamento, tombando em seguida.

Ônibus saiu da pista de rolamento e tombou em seguida. (Foto: Divulgação/PRF)

O condutor do ônibus, de 42 anos, declarou aos policiais rodoviários que antes do acidente foi "fechado" por um veículo não identificado.



Ainda de acordo com a PRF, no trecho em que ocorreu o acidente a rodovia possui um desnível no asfalto ao acostamento. No local ainda não foi realizado o alargamento da via.

Vítimas estão sendo socorridas pelo SAMU. (Foto: Divulgação/PRF)

Vale lembrar que o trecho é conhecido como Rodovia da Morte devido ao alto índice de acidentes com óbitos registrados, em especial devido às condições críticas da pista.

A rodovia encontra-se interditada parcialmente. Equipes do SAMU foram acionadas e estão no local atuando no socorro das vítimas.



Acidente sem vítimas

Na BR-135 também foi registrado outro acidente nas últimas horas. O acidente ocorreu ainda na noite de ontem (22), por volta das 20h. Segundo a PRF, um veículo de carga carregado de soja tombou na pista próximo ao município de Redenção do Gurgueia.

De acordo com testemunhas, o condutor do veículo perdeu o controle, saiu da pista de rolamento, tombando em seguida. A carga do veículo chegou a ser saqueada por populares antes da chegada da PRF. Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de vítimas.

Nathalia Amaral