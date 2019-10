Operação Genesis: Preso planejava matar investigador da Polícia Civil

Durante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Civil do Piauí prendeu 15 pessoas nas cidades de Teresina, Altos e Campo Maior pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, um dos presos, identificado apenas como "Terceiro", planejava assassinar um dos investigadores da Polícia Civil.

"É profissão de extremo risco, em que a gente às vezes se infiltra dentro dessas organizações criminosas e termina correndo risco de vida. Infelizmente o policial foi identificado por eles e estava correndo esse risco, mas a Inteligência da Polícia Civil civil passou à frente e conseguiu identificar essa ameaça", destaca o investigador e coordenador do Grupo de Apoio Operacional (GAO) da Polícia Civil, Joatan Gonçalves.

Na ação, a Polícia também apreendeu uma quantidade de drogas como maconha, cocaína e crack, além de munição de pistola calibre .40, motocicletas e celulares. A operação contou com o apoio de várias unidades policiais, além da Gerência de Polícia Metropolitana (GPM) e Grupo de Apoio Operacional (GAO/GPM).

A operação é resultado de uma investigação iniciada no 14º Distrito Policial, na cidade de Altos, que teria iniciado há vários meses. Os presos são suspeitos de ligação com a rota do tráfico de drogas entre as cidades de Teresina e Campo Maior. A maioria dos mandados foram cumpridos em Altos, com prisões também em Campo Maior e uma na Capital.



"O foco principal era o tráfico de drogas, mas os que foram presos com munição vão responder por porte de munição de calibre restrito. Certamente o tráfico de drogas está relacionado a outros crimes e quando você prende muitos traficantes, vários outros crimes diminuem, como o assalto e o homicídio", destaca o delegado-geral Luccy Keiko.

Os presos foram encaminhados à Delegacia-Geral e posteriormente serão conduzidos ao sistema prisional piauiense.