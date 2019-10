Estudante de engenharia é preso traficando drogas sintéticas em Teresina

Agentes da Gerência Especializada da Polícia Civil do Piauí prenderam na noite desta quarta-feira (16) um estudante de engenharia de uma faculdade particular de Teresina por tráfico de drogas sintéticas. A polícia não divulgou seu nome.



O suspeito, que tem 26 anos, foi localizado e autuado em flagrante quando estava dentro de um estabelecimento comercial na zona Leste da Capital e em seu apartamento a polícia encontrou um verdadeiro depósito de drogas como êxtase, LSD e MD.

Ao todo, foram apreendidos em poder do suspeito 460 comprimidos de êxtase, nove micro-selos de LSD, pelo menos 13 volumes de maconha, um pacote de MD e outras formas da planta cannabis sativa, como cânhamo e sementes, a partir da qual se produz a maconha.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Pelo volume de material recolhido, a polícia já considera esta a maior apreensão de drogas sintéticas do Estado do Piauí. De acordo com a Delegacia Geral, o estudante preso revendia estes entorpecentes para consumidores de alto poder aquisitivo na Capital. O suspeito já vinha sendo monitorado há vários dias.

“Esse estudante fazia a distribuição das drogas por meio das redes sociais e através de grupos de aplicativo. Ainda aceitava pagamento com cartão de crédito e débito. Ele mantinha um esquema de venda de drogas sofisticado, um dos mais sofisticados até então investigados, na verdade”, detalha o delegado Matheus Zanatta, coordenador da Gerência de Polícia Especializada.

Noctuan

A operação Noctuan foi assim batizada em alusão ao verbete latino “notívago”, que se refere ao comportamento do suspeito preso, que só distribuía os entorpecentes aos anoitecer.

Maria Clara Estrêla