Sete pessoas são presas por roubo, tráfico e homicídio em Floriano

Atualizada às 07h15min

Sete pessoas já foram presas naOperação Integrada Médio Parnaíba. A informação foi confirmada pelo delegado Willame Morais, coordenador da Decap, ao Portalodia.com. De acordo com ele, os presos não fazem parte de nenhuma organização criminosa e agiam isoladamente.

“São basicamente acusados de roubo, tráfico e homicídios que já tinham condenações e estavam à solta praticando novos crimes. Hoje conseguimos localizá-los e dar cumprimento às ordens judiciais contra os alvos tanto aqui em Floriano quanto na região circunvizinha. Até o momento não tivemos nenhuma apreensão de armas ou outros objetos, porque nosso objetivo é executar mandados de prisão apenas”, explicou o delegado.



O delegado Willame Morais é coordenador da Decap - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Esta não é a primeira operação decaptura de foragidos da justiça que a Decap deflagra em 2021. Em média, a polícia executa ao menos duas ações semelhantes por mês e em todas elas, são efetuadas pelo menos 10 prisões. Segundo o balanço passado pelo delegado Willame ao Portalodia.com, só nas operações de captura de foragidos deflagradas ao longo deste ano, já foram presas pelo menos 150 pessoas.

“São indivíduos que tumultuam a segurança e ordem na sociedade e que estão sendo retirados de circulação nestas ações planejadas. Esta operação de hoje não é a primeira e também nem será a última. Já fizemos operações assim na região Norte e Meio Norte do Piauí e estamos agora avançando mais para o Sul. Aos poucos, englobaremos todo o estado atrás destes indivíduos condenados pela justiça e que ainda estão à solta”, finaliza o delegado.

Iniciada às 06h46min

Esta quinta-feira (16) começou com movimentação intensa da Polícia Civil na cidade de Floriano, onde foi deflagrada uma operação para capturar acusados de crimes de roubo, tráfico e homicídio no interior do Piauí e que se encontram foragidos da justiça. Batizada de Operação Integrada Médio Parnaíba, a ação visa o cumprimento de 15 mandados de prisão.



Leia também: VÍDEO: Duas pessoas são presas em operação contra tráfico e roubos no interior do Piauí



Foto ilustrativa - Divulgação/Polícia Civil

A operação é coordenada pela Delegacia Geral do Piauí através do Departamento Estadual de Capturas (Decap), em parceria com a Delegacia Regional de Floriano e com a Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A Polícia Militar também está dando apoio nas diligências.





Aguarde mais informações.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!