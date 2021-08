VÍDEO: Duas pessoas são presas em operação contra tráfico e roubos no interior do Piauí

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Capturas (Dicap), deflagrou nesta sexta-feira (06) uma operação para combater crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. As ações se concentraram nos municípios de Água Branca e São Gonçalo do Piauí e consistiu no cumprimento de quatro mandados de prisão. Duas pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos.

Os presos foram identificados como sendo A.J.B.S, de 20 anos; e J de A. L. C, de 28 anos. Já os adolescentes apreendidos foram identificados pelas iniciais L.C.G.E, de 16 anos; e J.H.A.R, de 17 anos.

Durante a operação, denominada de Médio Parnaíba Seguro, a polícia apreendeu uma espoleta calibre 12 e encontrou uma plantação de maconha dentro da casa de um dos presos. “As prisões aconteceram em Água Branca, mas vamos prosseguir durante todo o dia com mais ações, inclusive em outras cidades”, afirmou o major Audivam Nunes, comandante da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública.





Os presos e os adolescentes apreendidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Água para os procedimentos legais junto com todo o material apreendido.

