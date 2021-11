Núcleo de Feminicídio assume investigação do caso de grávida agredida em Teresina

As investigações acerca da agressão à jovem Conceição Maria Santos, que está internada em estado gravíssimo na Maternidade Dona Evangelina Rosa, foram assumidas pelo Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). É que, segundo aponta a investigação, Conceição teria sido vítima de uma tentativa de feminicídio e o principal suspeito do crime é seu ex-companheiro.



Nesta quinta-feira (05), a família formalizou o registro do Boletim de Ocorrência do caso. Conceição foi encontrada ferida e com diversas marcas de agressão pelo corpo em uma rua do bairro Piçarra, Centro-Sul de Teresina. A agressão teria ocorrido no último domingo (31). A jovem tem 25 anos e estava grávida de quatro meses. Ela acabou perdendo o bebê.

Por conta das circunstâncias e dos indícios de autoria do crime, a Delegacia Geral de Polícia Civil do Piauí determinou que a investigação do caso fosse repassada para a delegada Nayana Paz, do Núcleo de Femincídio. Quem dá mais detalhes é o coordenador do DHPP, delegado Francisco Baretta.



“A delegada assumiu a investigação ontem e já começou a executar os atos investigatórios inclusive com oitivas, diligências, requisição de perícias, exame de corpo de delito na vítima e entrevista com o corpo clínico que atendeu a moça no primeiro momento. No momento oportuno, tudo será esclarecido”, explicou o delegado.

A polícia aguarda agora o resultado do exame de corpo de delito que foi feito por um médico legista da Polícia Civil na UTI da MDER para verificar se os fatos convergem com os relatos colhidos até o momento de que Conceição Maria foi agredida por seu ex-companheiro.

Paciente está em estado gravíssimo

Por meio de nota divulgada na noite de ontem (04), a Maternidade Dona Evangelina Rosa informou sobre o estado clínico de Conceição Maria Santos. Ela segue internada em estado gravíssimo, fazendo uso de ventilação mecânica, ou seja, entubada, e apresenta um quadro de insuficiência renal aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função dos rins. Por conta disso, Conceição está sendo submetida a hemodiálise.

A equipe médica também está administrando drogas vasoativas, um suporte farmacológico de pacientes críticos com o objetivo principal de restabelecer o fluxo sanguíneo para órgãos vitais durante o choque circulatório.

