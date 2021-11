Grávida sofre tentativa de feminicídio e perde bebê em Teresina

Uma jovem identificada como Conceição de Maria, de aproximadamente 25 anos, está em estado grave na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, após sofrer uma tentativa de feminicídio, entrar em coma e perder um bebê de quatro meses. A jovem foi vítima de agressões do ex-marido, na última segunda-feira (1º), no bairro Monte Castelo, zona Sul da Capital.

“Sai em busca de emprego pela manhã e quando passei pela Piçarra o pessoal disse que minha filha estava em coma. Ai sai procurando saber o motivo. O pessoal disse que o último que esteve com ela foi o ex-marido, que tinha espancado muito ela e que ela chegou a cair e teve traumatismo craniano. Ela está entre a vida e a morte”, disse Pedro Augusto, pai da vítima.

Foto: Reprodução

Conceição de Maria foi casada com o suspeito durante três anos e tem um filho de cinco anos com o agressor. Pedro Augusto revelou que a filha já foi vítima de várias agressões do ex-marido, que não aceita o fim do relacionamento.

“As agressões são constantes. A porta da casa da minha mãe está arrombada, que ele já bateu nela várias vezes e ela estava escondida na casa de uma amiga. Ele tem ciúmes porque ela tem um outro relacionamento e ele não aceita que o relacionamento com ele acabou. Ela nunca denunciou ele”, revelou.

Pedro Augusto, pai da vítima - Foto: Jailson Soares / O Dia

O caso é investigado pela Delegacia da Mulher do Centro. O Grupo de Apoio Operacional (GAO) da Polícia Civil esteve na maternidade para colaborar com as investigações. De acordo com o chefe do grupo, Joatan Gonçalves, o suspeito já é conhecido da polícia. "O suspeito parece ser uma pessoa que já teve problemas conosco. O caso vai ser apurado pela Delegacia da Mulher do Centro, mas o GAO vai dar o suporte operacional necessário para gente possa prender o suspeito", declarou.

