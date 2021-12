Novo reforço policial será enviado ao litoral do Piauí para o réveillon

Em meio a uma onda de crimes no litoral do Piauí, a Secretaria de Segurança do Piauí anunciou o envio e um novo reforço policial para atuar nos municípios da faixa litorânea. A medida foi adotada devido o aumento de turistas no litoral para as festas que celebram a chegada do ano novo.

De acordo com o secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira, um total de 120 agentes já foram enviados ao litoral desde o início das operações de combate às facções criminosas com atuação na região. Contudo, ele alerta que o aumento do fluxo de pessoas exigirá um novo reforço.

“Quem está no litoral já percebe a presença das viaturas e dos nossos homens e mulheres que fazem a segurança do nosso Estado. E até dia 02 de janeiro nossa atenção estará redobrada”, afirmou Rubens Pereira.

Foto: Divulgação / Ccom

O secretário explicou que serão enviados profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil e Força Estadual de Segurança para reforçar os Centros Integrados de Segurança montados em Cajueiro da Praia e Barra Grande e garantir ações ostensivas nas praias e pontos de grande movimentação.

O novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Parnaíba, tenente-coronel Erisvaldo Viana, contabiliza que o município está há 10 dias sem registrar homicídios. Ele acredita que a redução dos casos é consequência das operações desenvolvidas em parceria com outras forças policiais.

“Hoje estamos no décimo dia sem homicídios na cidade de Parnaíba, com 16 traficantes presos, 21 armas apreendidas. Isso mostra como a PM está trabalhando com a força-tarefa. Seguiremos vigilantes e proativos procurando nos antecipar aos fatos e trazendo uma melhor sensação de segurança pública”, enfatizou.

