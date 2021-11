Cajueiro da Praia: Força Estadual de Segurança monitora facções que atuam no litoral

A Força Estadual de Segurança tem reforçado o policiamento nos municípios do Piauí, sobretudo no município de Cajueiro da Praia, que tem enfrentando uma crise com o aumento da violência na cidade. Para auxiliar na segurança da região, as polícias Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança e Polícia Militar do Piauí firmaram parceria na manhã desta sexta-feira (05).



O objetivo é fortalecer a integração entre as forças de segurança e fornecer tecnologias para combater a criminalidade no Estado. O secretário de Segurança do Estado, Rubens Pereira, explicou que os crimes registrados em Cajueiro da Praia tem relações com organizações criminosas que vêm de outros Estados e que as polícias piauienses estão fazendo o monitoramento dessas facções.



“O que estamos vendo são organizações criminosas que estão migrando sobretudo para o Norte e Nordeste do Brasil, e nós temos que nos organizar. Todos os esforços têm sido feitos. No litoral do Estado, a praticamente um mês montamos um Comitê de Gestão Integrada, e os últimos fatos que ocorreram, sobretudo em Cajueiro da Praia, tivemos atendimento pronto e imediato dessas Forças de Segurança que já estamos fazendo esse reforço no litoral. No mesmo dia da ocorrência tivemos a presença do Bope e do Rone e do efetivo que trabalha no local”, conta.



No dia 03 de novembro, o prefeito Felipe Ribeiro encaminhou um ofício à Secretaria de Estado da Segurança pedindo a atuação da Força Estadual de Segurança. No documento, ele destaca que o “aumento da violência na cidade é causado por uma guerra de facções criminosas”, diz o ofício.



Nesta sexta-feira (05), as equipes da Força Estadual de Segurança já estão em Cajueiro da Praia, desenvolvendo estratégias e atuando contra a criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também terá um papel importante nessas ações, já que irá fornecer instrumentos tecnológicos com dados e informações que serão úteis. É o que explica o superintendente da PRF, Paulo Nunes Moreno.



“A PRF está fornecendo tecnologia de informação para o Governo do Estado, para a Secretaria de Segurança, para otimizar e integrar com a Polícia Rodoviária as informações que são coletadas por meio de imagens de câmeras, investigações de inteligência, tudo focado principalmente no combate à criminalidade e dar à sociedade uma segurança pública eficiente”, disse.



Sobre as ações voltadas para Cajueiro da Praia, o superintendente da PRF reforça que “tudo pode ser avaliado dentro do contexto da cooperação. Existe um plano de trabalho que iremos iniciar e executar, para que identifiquemos as prioridades das ações, e, a partir daí, foquemos naquilo que pode, neste primeiro momento, apresentar resultados mais efetivos”, completa.



O comandante da Polícia Militar, coronel Lindomar Castilho, acrescenta que essa cooperação técnica irá possibilitar o reforço da segurança pública, e que as ações integradas têm apresentado resultados positivos. “As pessoas querem segurança, não importa a cor da farda. Queremos integrar todas as Forças de Segurança que atuam no Piauí, seja ela municipal, estadual ou federal. Várias ações mostram esta integração de forma positiva. Este ano tivemos várias apreensões de drogas, em parceria entre as polícias”, comenta.



Operação Fim de Ano

Na oportunidade, o coronel Lindomar Castilho, destacou que, em breve, será lançada a Operação Fim de Ano no Piauí. As ações visam garantir a segurança durante as festividades de natal e ano novo. “Estamos preparando a operação e vamos lançar em Teresina e nos demais municípios do Estado, para que possamos garantir mais um final de ano seguro no Estado do Piauí”, disse.



