Mulher morre após dormir ao volante e colidir contra carreta em Luís Correia

Uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta terminou com um mulher identificada como Cristine Albuquerque Lopes Leão, 34 anos, morta na BR 402, nesse sábado (22), no município de Luís Correia, no litoral piauiense. A vítima faleceu ainda no local do acidente e o condutor do veículo de carga evadiu-se no local e não foi identificado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher trafegava pela rodovia em um carro CHEV/ONIX quando dormiu ao volante, perdeu o controle da direção e invadiu a outra faixa da estrada. A carreta, por sua vez, seguia na direção contrária, não conseguiu desviar e colidiu frontalmente.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

“Os PRF's estiveram no local e identificaram que o veículo CHEV/ONIX JOY BLACK invadiu a pista contrária, sendo atingido frontalmente pelo veículo de carga SCANIA/P360 A6X2 que seguia no sentido contrário”, disse a PRF em relatório do acidente. “Em análise preliminar, os policiais suspeitam que o fator principal do acidente seja o fato da condutora ter dormido ao volante”, completou.

