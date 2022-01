Filho de policial militar é assassinado a tiros no bairro Água Mineral, em Teresina

Um jovem identificado como Felipe de Oliveira Santos, de 20 anos, foi assassinado com vários tiros de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (21), no bairro Água Mineral, na Zona Norte de Teresina. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h no cruzamento das ruas Trindade Júnior e Lucrécio Dantas. A vítima era filho de um PM.



Foto: Arquivo/ODIA

De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra o jovem, que morreu no local. Ainda não se sabe qual a motivação do crime.

Em seguida, equipes da PM isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios Proteção à Pessoa (DHPP).

