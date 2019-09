Em apenas quatro dias, PRF registra 27 acidentes nas estradas piauienses

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) registrou 27 acidentes nas BR’s que cortam o estado durante os últimos quatro (19 a 23 de setembro). A informação consta no boletim divulgado nesta segunda-feira (23). A média é de pelo menos sete acidentes a cada 24 horas, um número semelhante ao observado na primeira semana do mês, quando foram contabilizados nas estradas piauienses 43 ocorrências (cerca de sete por dia).



Um dos acidentes aconteceu no sábado (22), por volta das 18 horas no Km 255 da BR-343, próximo a Campo Maior. Um veículo modelo Toyota Hilux conduzido por um homem de 30 anos colidiu transversalmente com uma motocicleta Honda CG 125, pilotada por uma pessoa não identificada, que levava um passageiro na garupa. Os dois sofreram lesõesgraves, segundo a PRF. A princípio, o acidente teria sido causado pelo motociclista, que não teria tido a devida atenção ao cruzar a rodovia.



Foto: Divulgação/PRF

Além dos acidentes, a PRF também registrou um aumento no número de madeira ilegal apreendida nas estradas. O material estava sendo transportado em veículos sem licença ambiental e de forma irregular. Foram, ao todo, 45,74 m³ de madeira ilegal apreendidos. Duas ocorrências chamaram a atenção: a primeira se deu na última quinta-feira (19), quando uma carga de 22,93 m³ de madeira serrada avaliada em R$ 30 mil foi apreendida em Floriano.

A segunda ocorrência se deu na noite do sábado (22), na BR-316, próximo a Teresina, onde a PRF apreendeu 16,95 m³ de madeira sem licença ambiental sendo transportada em um veículo sem autorização por um homem de 39 anos. O condutor, segundo a PRF, apresentou a documentação referente a somente 14,47 m³ da madeira serrada que levava. Ele foi preso.





Além dos acidentes e apreensões de madeira, ainda foram registrados nos últimos quatro dias 127 ocorrências criminaisnas BR’s do Piauí. A PRF realizou 2.270 testes de alcoolemia, dos quais 13 resultaram em prisões por embriaguez ao volante; recuperou 72 veículos roubados, apreendeu 18 unidades de comprimidos de anfetamina, autuou 174 passageiros e pilotos de moto trafegando sem usar capacete, além de ter recolhido 194 documentos e 212 veículos irregulares.

Foram contabilizados ainda 16 crimes de trânsito e 2.018 autuações de trânsito. Ao longo dos quatro dias, as cinco delegacias e dez unidades operações da PRF-PI fiscalizou 6.894 veículos e 6.367 pessoas.

Maria Clara Estrêla