Força Tarefa fecha fábrica clandestina de remédios na Vila Irmã Dulce, em Teresina

A Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí estourou na manhã desta terça-feira (25) uma fábrica clandestina de remédios, na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina.

“Um cenário insalubre. Um local onde eram fabricados esses produtos e remédios. Ficamos até assim, pois quantas e quantas pessoas tomaram esse remédio pensando que estava fazendo algum efeito para a saúde, mas na verdade estava fazendo o efeito contrário”, disse major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A ação aconteceu com juntamente com a DECCOTERC e apoio do 3º DP, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Vigilância Sanitária.

No momento da abordagem, o proprietário estava no local, além de outros quatro funcionários. Segundo o major Audivan, a fábrica já funcionava há muito tempo. Entretanto, o dono será autuado, uma vez que era o responsável pela fábrica.

A Polícia irá investigar se os medicamentos eram vendidos para a população de forma avulsa, em farmácias de bairros ou para grandes redes, não somente em Teresina, mas em todo o Estado do Piauí



Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficará à disposição da Justiça



