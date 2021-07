Motorista é baleado ao reagir a assalto na zona Sul de Teresina

Uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Piçarra, zona Sul de Teresina, terminou com um homem identificado como Gilson César Gonçalves Moura Reis, 30 anos, alvejado com quatro disparos de arma de fogo ao reagir a abordagem dos criminosos.

Leia também: Sistema prisional do Piauí abrirá agendamento para visitas presenciais a partir de agosto

O crime aconteceu no momento que a vítima retirava o veículo da garagem de casa. Imagens flagradas pelas câmeras de segurança da residência mostram o momento que os criminosos passam em uma motocicleta na porta da residência e observam a saída do motorista.

Foto: Reprodução

Momento depois, quando o carro já se encontrava na rua, a dupla reaparece e anuncia o assalto. O motorista acelera o veículo e consegue atingir e derrubar os assaltantes. Contudo, os criminoso conseguem levantar e disparar quatro vezes contra Gilson Gonçalves.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde passou por uma cirurgia.

Suspeitos presos

A Polícia Militar informou que após o crime as equipes da PMPI iniciaram as diligências para localizar os suspeitos. A dupla foi identificada por uma guarnição e tentou fugir pulando muros de residências. Os dois suspeito foram presos e levados para a Central de Flagrante.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!