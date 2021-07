Sistema prisional do Piauí abrirá agendamento para visitas presenciais a partir de agosto

O retorno das visitas presenciais no sistema prisional do Piauí está programado para acontecer no dia 23 de agosto deste ano. A Secretaria de Justiça do Estado prevê uma volta gradativa das visitas em todo o estado, de forma a manter os protocolos de segurança no combate à covid-19.



Para isso, de 02 a 20 de agosto, os visitantes deverão fazer o recadastramento, que devem apresentar documentos pessoas, como RG, CPF, além de foto 3x4, comprovante de residência, declaração de união estável com firma registrada em cartório e certidões negativas.



No período de 30 dias, cada reeducando poderá receber uma visita presencial e uma visita virtual. As visitas podem ser de familiares ou amigos devidamente cadastrados, a cada 15 dias.



Porém, não serão permitidos visitantes com idade igual ou acima de 60 anos; menores de 18 anos; gestantes; visitas íntimas e pessoas que apresentem sintomas gripais.



Para os reeducandos que não recebem visitas presenciais, as visitas virtuais seguirão acontecendo. Em caso de aumento no número de casos da doença em unidades penais, as visitas serão suspensas nos estabelecimentos em que ocorrer esse aumento.

