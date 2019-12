Motorista de aplicativo é preso por crime de estelionato em Teresina

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, está cumprindo mandados de prisão contra três alvos localizados em Teresina. Trata-se de pessoas investigadas por crimes de estelionato e associação criminosa, dentre eles, um motorista de aplicativo.



Segundo a polícia, o grupo praticava golpes contra teresinenses, usando da identidade de pessoas conhecidas na sociedade local para realizar falsas compras em sites e aplicativos de negociação direta. As investigações apontaram que os suspeitos produziam falsos comprovantes de pagamento para poderem receber a mercadoria e desapareciam depois, quando os vendedores percebiam que, na verdade, não haviam sido pagos.



Grupo aplicava golpe usando documentos falsos em sites e aplicativos de compras - Foto: Agência Brasil

No total, o grupo fez pelo menos 20 vítimas aqui no Piauí. Uma mulher chegou a ser presa junto com mais duas pessoas, acusada justamente de ser quem produzia os documentos e comprovantes de pagamento falsificados. O motorista de aplicativo tinha a função de recolher os produtos comprados mediante o golpe. As prisões aconteceram nas zonas e norte de Teresina.

Os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e responderão por estelionato e organização criminosa.

Maria Clara Estrêla