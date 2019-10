Greco prende quatro acusados de aplicar golpes no Cabral em Teresina

Uma operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), quatro pessoas acusadas de fazerem parte de uma organização criminosa, falsificar documentos e estelionato. Eles estavam dentro um Flat no bairro Cabral, no Centro de Teresina, quando foram capturados.



De acordo com as investigações do Greco, a ação criminosa consistia em obter de forma ilegal dados de clientes de bancos para falsificar documentos e depois efetuar saques em agências bancarias do interior do Estado.

“Os presos chegavam com os documentos falsificados e efetuavam saques em agências bancárias no interior. Eles faziam os saques no interior por acreditarem que teriam menor vigilância da polícia”, disse o coordenador e delegado do GRECO, Thales Gomes.

Material apreendido pelo GRECO. Foto: Reprodução GRECO

Ainda de acordo com a polícia, os presos estavam sendo monitorados há cerca de dois meses. Com eles, o GRECO conseguiu apreender documentos falsos, dados de contas correntes e equipamentos de informáticas usado para falsificar os dados.

Os acusados foram identificados como Deividi Rodrigues Oliveira, Franciel Arnaud Pinto, Nayza Regina dos Santos Câmara e Rodrigo Cunha das Neves.

Os presos serão interrogados e encaminhados ao sistema prisional.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia