Moto roubada em Alagoas é recuperada no Piauí 15 anos depois

Uma moto Honda/Cg 125 Titan roubada no estado de Alagoas em 2016 foi recuperada na cidade de Inhuma, no Sul do Piauí, na última sexta-feira (23) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ação na BR 316.

Segundo a PRF, os policiais visualizaram uma motocicleta sem placa de identificação e com dois ocupantes que não estavam usando o capacete de segurança. A equipe verificou através dos elementos de identificação que a motocicleta havia sido tomada de assalto no dia em fevereiro de 2006 na cidade de São José da Tapera/AL.

Foto: Divulgação / PRF

A moto era pilotada por um 29 anos. Durante a abordagem, ele afirmou que o veículo era de propriedade da passageira, uma mulher de 28 anos, que confirmou ser a dona da motocicleta.

Diante desse cenário, os policiais encaminharam a motocicleta, o homem e a mulher até à Polícia Civil na cidade de Valença do Piauí/PI para os procedimentos que o caso requer. Os dois poderão responder pelo crime de receptação.

