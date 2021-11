Morte de administrador em Ribeiro Gonçalves foi motivada por roubo de carro, diz polícia

Um adolescente suspeito de participação no assassinato do administrado Paulo Henrique Dias Quixabeira, 31 anos, morreu durante confronto com a polícia nessa segunda-feira (22) no município de Balsa, no Maranhão. A vítima foi encontrada morta no último domingo (21) no município de Ribeiro Gonçalves, no Sul do Piauí.

O delegado regional de Uruçuí, Célio Benício, revelou que a polícia foi acionada devido o desaparecimento do administrador Paulo Henrique, na cidade de Balsas. No domingo, um corpo foi encontrado na zona rural de Ribeiro Gonçalves e a polícia constatou que se tratava do homem desaparecido.

Paulo Henrique (Foto: Redes sociais)

“Concomitante a isso a polícia de Balsa já estava em diligência e conseguiu lograr êxito na captura dos envolvidos desse cruel delito que vitimou esse jovem”, disse o delegado. Ao todo, quatro indivíduos foram identificados como autores do crime. Um primeiro menor foi apreendido e logo depois outros dois jovens foram presos e um morto ao resistir a abordagem.

As investigações que são conduzidas pela polícia do Piauí em parceria com a polícia do Maranhão apontam que a vítima foi sequestrada pelos elementos em Balsas e morto com pelo menos quatro tiros em Ribeiro Gonçalves. Os primeiros desdobramentos dão conta que a motivação do crime foi o roubo do carro do administrador.

“Ele teve seu veículo furtado, teve sua liberdade privada. Foi trazido até o Piauí, onde foi cruelmente assassinado”, resumiu o delegado Célio Benício. “Agora, finalizaremos o inquérito e enviaremos ao poder Judiciário para as devidas providências”, finalizou.

