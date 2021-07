Acusado de homicídio em Parnaíba é condenado a 18 anos de prisão

O Tribunal do Júri realizado na cidade de Parnaíba nessa quinta-feira (22) condenou a 18 anos de prisão em regime fechado Luan Pereira Azevedo, acusado de assassinar Francisco Wellington Portela Nascimento com cinco tiros de revólver calibre 38. O crime ocorreu 2016.

Segundo os autos, Luan se envolveu em uma briga com Francisco Wellington no dia 24 de abril daquele ano. No mesmo dia, o réu encontrou a vítima por volta das 15h30min, no cruzamento das Ruas Paraná e Baixinha, bairro Bebedouro, município de Parnaíba, e disparou cinco disparos, acertando Francisco nas costas e na coxa, o que ocasionou a morte.

Luan Pereira Azevedo foi julgado pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e utilizando-se do recurso que impossibilitou a defesa da vítima

O promotor de Justiça João Malato explicou que o caso teve muita repercussão na cidade de Parnaíba e havia uma grande cobrança da sociedade. “Este crime à época dos fatos causou grande repercussão na sociedade de Parnaíba/PI, onde a população clamava por justiça em virtude da violência e da covardia do crime cometido”, afirmou o promotor.

