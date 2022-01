Morador de rua é morto com cinco tiros no bairro Marquês

Um homem que não teve a identidade revelada foi assassinado por volta das 5h30 deste domingo (16), no bairro Marquês, zona Norte de Teresina. Segundo informações do tenente João da Costa, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, a vítima foi atingida por cerca de cinco disparos de arma de fogo.

"O que sabemos é que os populares informaram que uma caminhonete com dois elementos se aproximou dele e dispararam várias vezes, cerca de cinco disparos atingiram a vítima", informou.

Foto: Reprodução Segundo a PM, a vítima vivia em situação de rua e veio a óbito ainda no local do crime. Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime ou a identidade dos suspeitos de envolvimento no caso. A perícia criminal da Polícia Civil foi acionada e esteve no local do homicídio. O Instituto de Medicina Legal também foi acionado para recolher o corpo da vítima. As investigações sobre o caso ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



