Placas de alerta sobre risco de alagamentos são instaladas em Teresina

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), por meio da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário, iniciou, nessa sexta-feira (14), a instalação de placas para sinalização de áreas que possuem riscos de alagamentos em algumas localidades na cidade como medida preventiva devido ao período de chuvas.

A implantação de sinalização que indica as áreas com risco de alagamento, foi colocada como medida importante a ser executada para prevenir situações de perigo e emergência nas localidades onde o alto volume de chuvas podem causar enchentes e acidentes.

Foto: Reprodução/Instagram

O local que recebeu a sinalização neste primeiro momento, é o trecho no cruzamento da Avenida Homero Castelo Branco com a rua Eustáquio Portela, no bairro Jockey, na zona Leste, por conta da obra de construção de uma galeria, e por conta do grande volume de fluxo de veículos.

A ação de sinalização de advertência é uma das ações previstas para este período chuvoso de combate às enchentes.

Além de alertar os moradores as placas vão alertar principalmente os motoristas que passam por essas vias e regiões da cidade que estão sujeitas a alagamentos com as fortes chuvas.

As placas que serão instaladas seguem as normas previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e já está sendo providenciado cerca de 20 placas de advertência para áreas de risco de alagamentos.

A Strans ressalta à população que ao se deparar com áreas alagadas não é recomendado o contato ou enfrentamento das águas, e em situações como essas a Defesa Civil pode ser acionada 24h pelo telefone 199.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no