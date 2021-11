VÍDEO: Morador de rua é esfaqueado e morre na porta do Shopping da Cidade em Teresina

Um homem ainda não identificado morreu após ser esfaqueado durante uma briga ocorrida na manhã desta sexta-feira (12) na Praça da Bandeira, Centro de Teresina. Segundo testemunhas, ele era morador de rua e teria se envolvido em uma briga em um bar próximo à praça. Ele tentou escapar dos desafetos, chegou a correr, mas foi alcançado por eles, esfaqueado e caiu na porta do Shopping da Cidade

Foto: Reprodução

Policiais Militares estiveram no local para separar a aglomeração de curiosos. De acordo com o tenente Vilson, do 1º BPM, a vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no caminho para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Segundo a PM, ele foi atingido com uma profunda facada no peito e tinha sido socorrido pelo SAMU em estado gravíssimo.





Os dois suspeitos de terem cometido o crime foram presos em flagrante na Avenida Maranhão. “Um declinou para a gente que vinha sendo ameaçado pela vítima e hoje só comprou a briga. Nós apreendemos a faca usada no crime que um deles tinha escondido. Pelo que parece, um esfaqueou a vítima e o outro estava próximo e teria tentado esconder a arma”, explicou o tenente Vilson, do 1º BPM.

O caso será encaminhado agora para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai abrir um inquérito e prosseguir com as investigações.

