Suspeito de assalto é linchado por moradores em Timon

Um homem, não identificado, foi linchado e morto, nesta terça-feira (19), no loteamento Bela Vista, em Timon. De acordo com a Delegacia de Homicídios, o homem já tinha passagem pela Polícia e foi linchado por moradores da região, após tentar assaltar uma mulher com uma arma de fogo.



O homem estava acompanhado por um comparsa durante a ação, que fugiu do local. Segundo a Polícia, os dois suspeitos são conhecidos na região por cometer crimes.

O homem foi linchado com pauladas e foi esfaqueado morrendo ainda no local.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!