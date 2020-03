Moaci Jr é condenado a 14 anos por acidente com membros do Salve Rainha

O julgamento de Moaci Moura da Silva Júnior, réu no acidente que causou a morte dos irmãos Bruno Queiroz e Júnior Araújo, e lesionou gravemente o jornalista Jader Damasceno, entrou pela noite e encerrou com a condenação réu a 14 anos de prisão. Na verdade, a sentença proferida pelo júri dizia que ele deveria cumprir 11 anos e 3 meses por cada morte causada, mas como os crimes são similares e a sentença as mesmas, o tempo de prisão não pode ser somado, ou seja, Moaci cumprirá apenas 11 anos e 3 meses pelos dois homicídios.

Leia também: Caso Salve Rainha: Moacir chora, pede perdão e fala em fatalidade

No entanto, ele também foi condenado pelo crime de lesão corporal grave praticado contra Jader, o que lhe imputou aumento da pena em mais dois anos e seis meses de detenção a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Inicialmente, a pena será cumprida em regime fechado.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Poderá recorrer em liberdade

Apesar da condenação e da pena a ser cumprida em regime fechado, o juiz Sandro Francisco Rodrigues, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Teresina, determinou que Moaci possa recorrer em liberdade, aplicando-lhe algumas medidas cautelares que já havia sido impostas no decorrer do processo. Ele terá sua carteira de habilitação suspensa, deverá obedecer toque de recolher, não poderá frequentar bares e boates ou similares, deverá comparecer em juízo no Centro de Assistência ao Preso Provisório e não poderá se ausentar de Teresina sem antes comunicar à Justiça.

Depoimento

Moaci foi o último a ser ouvido no tribunal. Em seu depoimento, ele pediu perdão à família de Jader e ao pai de Bruno e Júnior e disse que o acidente foi uma fatalidade. O réu negou ainda que tenha ingerido bebida alcoólica no dia do acidente. Moacir ressaltou também que não descumpriu o acordo de indenização firmado com o pai das vítimas. O réu afirmou que pagou R$ 200 mil a família.

Maria Clara Estrêla