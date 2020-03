Acusado de matar integrante do Salve Rainha em acidente vai a júri popular

Acontece na manhã desta quarta-feira (04) o julgamento de Moaci Moura da Silva Júnior, motorista que conduzia o veículo causador do acidente que culminou na morte de dois integrantes do Coletivo Salve Rainha, em Teresina – Francisco Das Chagas Araújo Júnior, o Júnior Araújo, e seu irmão, Bruno Queiroz. O acidente aconteceu na noite do dia 26 de junho de 2016 e ainda lesionou gravemente o jornalista e designer Jader Damasceno.



Moaci senta no banco dos réus quase quatro anos depois do ocorrido. Ele responde a um processo por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando se tem consciência de que há possibilidade de matar; por crime de trânsito e lesão corporal. Ele conduzia o Corolla que colidiu com o Fusca onde estavam as vítimas em uma velocidade muito acima do permitido para a via e ultrapassou um sinal vermelho.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Miguel Rosa com Rua Jacob de Almendra, no Centro-Norte de Teresina. O Fusca onde estavam os integrantes do Salve Rainha ficou completamente destruído. O impacto, conforme apontou a perícia, se concentrou justamente no lado em que estava Bruno Queiroz. Ele morreu no local.



Moaci sentará no banco dos réus quase quatro anos após o ocorrido - Foto: Reprodução/Facebook

Júnior Araújo e Jader foram socorridos e encaminhados para o HUT. O jornalista conseguiu resistir, mas seu amigo veio a óbito dias depois, vítima de um traumatismo craniano grave.

Entenda o rito

O julgamento começará com a tomada de depoimento das testemunhas de acusação. Foram arroladas quatro pelo Ministério Público. Logo em seguida, será tomado o depoimento das testemunhas de defesa, quatro no total. Por último, será ouvido Moaci e em seguida, o Ministério Público e a defesa fazem suas arguições finais.

Por fim, o Conselho de Sentença, formado por representantes da sociedade civil, se reunirá para decidir se condena ou não o réu. O último a se pronunciar é o juiz que preside o julgamento. Ele que lerá a sentença proferida pelo júri.

Maria Clara Estrêla