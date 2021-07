Membro do PCC é preso dentro de ônibus em Parnaíba

Um homem de 27 anos de idade que não teve a identidade revelada foi preso dentro de um ônibus com destino ao estado de São Paulo nesta terça-feira (6) na BR 343, no município de Parnaíba, no litoral do Piauí. Ele se identificou como membro dafacção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma denúncia anônima deu conta que um foragido da Justiça estaria no ônibus. Na abordagem, os policiais identificaram o acusado que tinha Mandado de Prisão Definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça o Estado do Piauí. O homem é acusado do crime de roubo e é bastante conhecido no meio policial.

Foto: Divulgação / PRF

“Os policiais receberam a informação de que um foragido da justiça estaria viajando em um ônibus que tinha como destino a cidade de São Paulo/SP. No interior do veículo, foi identificado o foragido que se identificou como integrante do Primeiro Comando da Capital – PCC”, informou a PRF.

Durante a vistoria, foi encontrado um revolver calibre .38 com 05 munições intactas. O homem foi levado à Central de Flagrantes de Parnaíba/PI para as providências legais e autuação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições.

