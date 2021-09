Médico piauiense morre em acidente na Paraíba

Um acidente de trânsito na BR 230, no município de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, vitimou fatalmente o médico piauiense Ilderico José da Silva Lima nessa terça-feira (21). Ele atuava no setor pediatria Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

Leia também: Rodovias federais do Piauí registram 53 óbitos de janeiro a agosto de 2021

O Portal O Dia apurou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Paraíba que o acidente aconteceu após Ilderico José trafegar em alta velocidade e perder o controle do veículo. O carro do médico ultrapassou o canteiro central da via e colidiu contra outro veículo que seguia na pista contrária.

Foto: Reprodução / WhatsApp

Ilderico José teve morte imediata, enquanto as cinco pessoas que estavam no carro atingido foram socorridas com vida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para um hospital da região.

O comunicado da morte foi feito pelo Conselho Regional de Medicina do Piauí. A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) emitiu nota que lamentou a morte do profissional destacou qualidades do médico, como presteza, competência, comprometimento e atenção com todos.

Leia a nota da Sesapi





A Secretaria de Estado da Saúde vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do médico pediatra Dr. Ilderico José da Silva Lima, vítima de acidente automobilístico. Dr. Ilderico era paraibano e atuava no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, onde prestava relevantes serviços na área de pediatria.





O profissional era reconhecido pela presteza, competência, comprometimento e atenção com todos. Neste momento de tristeza, prestamos nossa solidariedade e nossas condolências aos familiares e aos amigos. Que o legado e as boas lembranças deixadas pelo médico pediatra sirvam de conforto para todos.





Florentino Neto





Secretário de Saúde

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!