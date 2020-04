Carro que incendiou na BR-316 era do acusado de matar médica em THE

Um grave acidente acontecido por volta das 19h30min deste sábado (11) terminou com uma pessoa morta, uma pessoa gravemente ferida e uma levemente lesionada na BR-316. O fato aconteceu na altura do quilômetro 18, próximo a Teresina, onde um veículo de passeio colidiu frontalmente com um caminhão.



O carro incendiou após a batida e o seu único ocupante acabou morrendo carbonizado. O veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estava registrado no nome de Kelson de Alencar Andrade, do ex-marido e acusado de assassinar a facadas a médica Naiana Carolina Brito Barbosa, 33 anos, em Teresina na noite de ontem (11). A identificação final da vítima será feita no IML devido ao estado do corpo carbonizado.

De acordo com o porta-voz da PRF, além do ocupante do veículo de passeio, o motorista do caminhão sofreu lesões leves e o passageiro que ele levava sofreu lesões graves. O inspetor deu detalhes do acontecido.



Foto: Reprodução/Whatsapp

“O carro era um Chevrolet Cruze conduzido por uma pessoa que teve óbito no local carbonizada. O outro era um veículo de carga Volvo conduzido por um homem que transportava uma pessoa como passageiro. Informações e vestígios dão conta que o veículo de passeio colidiu frontalmente com o caminhão na faixa contrária. Logo após a colisão houve explosões que causaram incêndio nos dois veículos”, relatou.

Além da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e o SAMU, a Polícia Civil e o IML também compareceram ao local do acidente para os procedimentos cabíveis. Por conta do ocorrido o trânsito na BR-316 teve que ser feito pelas faixas laterais. A PRF ainda apura as reais causas do acidente, mas a principal suspeita é de que o veículo de passeio tenha invadido a pista contrária.

Entenda

A vítima fatal deste acidente na BR-316 foi preliminarmente apontada como sendo Kelson de Alencar Andrade, ex-marido da médica Naiara Carolina Brito Barbosa, 33 anos, assassinada a facadas dentro de seu apartamento no condomínio Colinas do Poty, zona Norte de Teresina na noite de ontem (11). Segundo o 9º BPM, que atendeu a ocorrência, o Kelson apareceu de forma inesperada na casa da médica e eles teriam discutido na frente da filha, uma criança de seis anos de idade. Durante a briga, ele teria desferido os golpes de faca contra Naiana.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) cna tipificação de crime de feminicídio.

Maria Clara Estrêla