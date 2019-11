Marinha investiga acidente em barragem que deixou jovem morta

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Piauí (CPPI), informou que foi instaurado inquérito administrativo para apurar as causas e os responsáveis pelo acidente que deixou uma adolescente de 16 anos morta. O caso aconteceu no último domingo (17), na Barragem do Jenipapo, município de São João do Piauí.

Alexandra Rodrigues de Novais morreu afogada após embarcação virar. (Foto: Divulgação/PM)



De acordo com a Marinha, a Capitania dos Portos do Piauí enviou uma equipe de peritos ao local para efetuar as devidas averiguações e cooperar nas buscas pelo corpo, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar.



O corpo de Alexandra Rodrigues de Novais foi encontrado na manhã desta segunda-feira (18). A jovem estava em um barco, junto com os pais, quando a embarcação virou e ela desapareceu nas águas da barragem.



"A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente nesse esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico", disse o órgão em nota.

A jovem foi encontrada por volta das 11 horas a 14 metros de profundidade da barragem. O corpo foi levado ao hospital do município, onde passou por exames periciais e em seguida foi encaminhado à cidade de Canto do Buriti para ser velado.

Nathalia Amaral