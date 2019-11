Corpo de jovem que desapareceu na Barragem do Jenipapo é encontrado

Foi encontrado na tarde desta segunda-feira (18), o corpo da jovem que estava desaparecida desde a tarde do domingo (17) em São João do Piauí, na região Sudeste do Estado. Alexandra Rodrigues de Novais, de 16 anos, estava com os pais num barco, na Barragem do Jenipapo, quando a embarcação virou.



Barco usado pela família que virou na barragem. Foto: PM-PI

Segundo o Soldado Afonso, do Corpo de Bombeiros, populares presenciaram o acidente e acionaram a guarnição que aguardou até às 5h da madrugada desta segunda-feira para iniciar as buscas. O corpo da jovem foi encontrado por volta das 11h a 14 metros de profundidade da barragem.

Ainda na manhã desta segunda o corpo da adolescente foi levado para hospital onde passou por exames. Logo depois, seguiu para o município de Canto do Buriti onde foi velado.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia