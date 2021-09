Jovem é preso no Piauí com carro roubado de locadora do Ceará

Um jovem de 22 anos que não teve a identidade revelada foi preso na BR 343, no município de Campo Maior, na última sexta-feira (17), após ser flagrado por agentes dirigindo um carro com registro de apropriação indébita, após não ser devolvido para uma locadora do estado do Ceará.

“Durante a abordagem, os policiais verificaram junto aos sistemas que a placa do veículo possuía registro de Apropriação Indébita datado de 29/07/2021. O veículo havia sido alugado em uma empresa de locação de veículos na cidade de Fortaleza/CE e não foi mais devolvido”, disse a PRF através de comunicado.

Foto: Divulgação / PRF

Aos policiais, o jovem “alegou que não tinha conhecimento sobre a restrição do veículo, pois o carro havia sido emprestado por um amigo de seu pai. Disse também que o motivo da viagem era para visitar um parente em Teresina”.

O suspeito foi encaminhado juntamente com o veículo para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Campo Maior e responderá pelo crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apropriação de um bem, sem o consentimento do proprietário.

Com informações da PRF

