Jovem é preso em Oeiras após avisar no WhatsApp sobre fiscalização da PRF

Um jovem de 24 anos foi preso no município de Oeiras, no interior do Piauí, suspeito de avisar em um grupo do aplicativo de mensagem WhatsApp que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalizações na BR 230, no perímetro urbano da cidade. O suspeito que não teve a identidade relevada poderá responder pelo crime de atentado contra a segurança pública.

Leia também: Mulher morre ao cair tentando fugir de tiroteio no bairro Santo Antônio

De acordo com a PRF, o homem foi abordado durante a ação policial sob a suspeita de que teria informado na internet sobre as fiscalizações. O jovem negou, mas logo os policiais contaram que o suspeito enviou a mensagem em um grupo com quase 200 pessoas.

Foto: Divulgação / PRF

“Esse ato vai de encontro ao art. 265 do Código Penal. Esse tipo de crime é categorizado como cibernético, ou seja, é um crime já previsto no código penal, mas que ocorre por meio da internet’, disse a PRF através de comunicado oficial.

“A fiscalização policial ocorre a fim de garantir a segurança dos motoristas nas estradas e rodovias federais, visto que visa coibir crimes de trânsito, como dirigir sob influência de álcool e/ou drogas, e crimes diversos como tráfico de drogas, roubo e furto de veículos’, justificou a prisão.

O homem foi encaminhado juntamente com o celular apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Oeiras para a realização dos procedimentos legais.

Compartilhar no

Com informações da PRF

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!