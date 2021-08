Zona Sul de Teresina registra dois assassinatos e uma tentativa de homicídio em meia hora

A manhã foi violenta em bairros da zona Sul de Teresina, onde foram registrados dois homicídios no intervalo de meia hora apenas. O primeiro caso ocorreu por volta das 9 horas no bairro Vila Irmã Dulce e cerca de 30 minutos depois, uma segunda morte foi registrada no bairro Angelim. Chama a atenção o fato de que o veículo usado pelos suspeitos para praticar os crimes tenha características semelhantes o que, segundo a polícia, mostra que as mortes podem estar interligadas.



A vítima do homicídio na Vila Irmã Dulce foi identificada como sendo Marcelo Ribeiro da Silva, 27 anos. Ele foi perseguido pelos suspeitos e procurou refúgio em uma oficina de moto, mas acabou sendo atingido pelos disparos. “Ele foi abordado por um veículo preto de onde partiram vários disparos. O Marcelo tentou se proteger, mas os criminosos adentraram na oficina e terminaram de executá-lo lá dentro”, relatou o subtenente Valnez, do 17º BPM.



No Angelim, o crime teve características semelhantes. A vítima, identificada como Leandro Oliveira Silva, 26 anos, foi alvejada com pelo menos 18 disparos de arma de fogo na região do tórax e da cabeça após ser perseguido por um carro preto modelo Ônix. Segundo a polícia, se trata do mesmo carro usado pelos suspeitos para matar Marcelo na Vila Irmã Dulce.

“Estamos fazendo rondas para ver se localizamos esse carro, que provavelmente é roubado. Tenho informes do mês passado que tinham roubado um Ônix preto pela região e as características dele são bem parecidas com as do outro homicídio da Vila Irmã Dulce, sem contar que o horário dos dois crimes foi praticamente o mesmo”, explicou o tenente Hortêncio, da Companhia do Promorar.



Nos dois casos, as vítimas, de acordo com a PM, tinham passagens anteriores pela polícia, o que reforça a tese de que os homicídios tenham sido acerto de contas do mundo do crime. Os casos foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tentativa de homicídio

Além dos dois homicídios, a PM registrou também uma tentativa de homicídio no bairro Angelim. A vítima em questão não teve o nome informado pela polícia, mas conseguiu resistir aos ferimentos e foi encaminhada ao HUT.

