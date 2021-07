Jovem é assassinado com dois tiros na cabeça no bairro Nova Teresina

Um jovem de 18 anos, identificado como Denilson Ferreira da Silva, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (27) no bairro Nova Teresina, na zona Norte da capital. Além dele, um outro rapaz, de nome Alecssander do Nascimento, 22 anos, que seria o dono da casa, também foi atingido pelos disparos, mas foi socorrido a tempo e encaminhado ao HUT.



De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, Denilson e Alecssander estavam dentro de casa quando foram abordados pelos suspeitos. Eles chegaram em um carro ainda não identificado, levaram as vítimas para dentro da residência e efetuaram os disparos a queima roupa.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Alecsander foi atingido com um tiro na cintura e no braço. Já Denilson foi atingido com dois tiros na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e quando a polícia chegou, ele já se encontrava morto. Alecsander foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O IML foi acionado juntamente com a perícia da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

Segundo a PM, o crime tem características de execução. Ainda não se tem informações sobre suspeitos e mesmo as diligências feitas pela região ainda não resultaram em nenhuma prisão.

