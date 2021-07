Homens são assassinados a tiros na Vila da Coruja, zona Leste de Teresina

A Polícia Militar registrou um duplo homicídio na manhã desta sexta-feira (25) na Vila da Coruja, localizada na zona Leste de Teresina. Um homem identificado como Thiago Oliveira Cardoso foi assassinado com 19 disparos de arma de fogo, e um outro rapaz identificado como João Cambão também foi morto, mas com um tiro no pescoço.



De acordo com o sargento Silva Borges, do 5º BPM, o crime ocorreu de fato por volta das 19h de ontem (24), quando populares ouviram uma sequência de disparos de arma de fogo. No entanto, a comunicação do fato só ocorreu hoje pela manhã. Quando a polícia chegou ao local, encontrou os corpos de João e Thiago caídos no quintal da casa e pelo menos oito cápsulas de pistola.



Local onde os corpos foram encontrados - Foto: Divulgação/Polícia Militar

“A princípio, o João era o alvo. Ele tinha várias passagens pela polícia e inclusive foi abordado pela gente várias vezes portando droga. O Thiago não tinha nenhuma passagem. A situação aponta para um acerto de contas, mas isso só a investigação vai poder dizer com mais certeza”, explicou o PM.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para colher as primeiras informações. Segundo o delegado Luís Guilherme, não foram encontrados objetos de valor, armas nem drogas com as vítimas, mas a polícia recolheu um caderno de anotações que havia caído ao lado do corpo de João e Thiago.

“Não tinha nada de relevante naqueles cadernos, a princípio, mas mesmo assim apreendemos para poder ver com mais calma”, explicou. O caso segue sob investigação e mesmo com as diligências da Polícia Militar pela região, nenhuma prisão relacionada ao duplo homicídio foi efetuada até o momento.

Compartilhar no

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!