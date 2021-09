Jovem de 24 anos é preso em Teresina com carro roubado

Um jovem de 24 anos e que não teve a identidade revelada foi preso nessa terça-feira (28) na BR 316, em Teresina, com um carro que possuía restrição de roubo. O veículo pertence a um homem residente na cidade de São Luís/MA, foi alugado em abril do ano passado e nunca foi devolvido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem foi abordado por uma guarnição na rodovia durante uma abordagem de rotina. “No momento da abordagem, os policiais verificaram que a placa do veículo possuía restrição de Apropriação Indébita, registrada no sistema Sistema Nacional de Alarmes - SINAL da PRF, datado de 06/04/2020 em São Luís/MA”, disse a PRF em nota.

Foto: Divulgação / PRF

O proprietário original relatou à PRF que alugou o veículo para um terceiro, que fugiu com o veículo e foi preso em São Mateus do Maranhão/MA, mas já havia vendido o carro. O jovem preso em Teresina não se pronunciou aos policias.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil de Teresina para os procedimentos legais. ‘Ele responderá pelo crime de Apropriação Indébita e o veículo será restituído ao real proprietário, no Maranhão’, informou a PRF.

O que fazer se tiver veículo roubado?

O cidadão que tiver seu veículo roubado, furtado, com perda de sinal, em sequestro ou clonado, poderá fazer um cadastro do referido veículo no portal da PRF. Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel.

De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo.

Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Com informações da PRF

