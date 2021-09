Polícia desarticula quadrilha especializa em roubar veículos em Teresina

O Departamento de Polícia Interestadual (Polinter) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubar veículos em Teresina. Ao todo, 15 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido.



De acordo com o titular da Polinter, delegado Marcelo Dias, o grupo agia em diversos bairros de Teresina abordando motoristas e motociclistas, principalmente na entrada e na saída de casa. “Eles assaltavam a mão armada com dois, três e até quatro parceiros, abordavam as vítimas em carros e motos e utilizavam revólveres e pistolas para tomar os pertences, principalmente celulares e veículos de menor porte”, explica.



A operação foi coordenada pelo delegado Marcelo Dias, da Polinter - Foto: Jailson Soares/O Dia

A operação, segundo afirmou o delegado, teve o objetivo de coibir a onda de assaltos que se abate sobre Teresina. O grupo criminoso desarticulado hoje não chegava a atuar em conjunto, mas, de acordo com a polícia, todos eles já tinham antecedentes criminais por assalto à mão armada e tiravam o sossego da sociedade há algum tempo.

“Eles atuavam em várias vertentes e hoje conseguimos mapear e localizar os endereços para dar cumprimento aos mandados de prisão, exclusivamente. Não chegamos a aprender armas nem drogas, mas tiramos de circulação indivíduos que causam problemas ao bem esta da sociedade”, finaliza o delegado Marcelo.

Os presos foram encaminhados para a sede da Polinter e, de lá, seguiram para o sistema prisional.

