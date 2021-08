Jovem de 23 anos é baleado com um tiro na perna no Promorar

Um jovem de 23 anos identificado como Breno Mikaelson Lima foi baleado com um tiro na perna no final da noite desta quinta-feira (05) no bairro Promorar, zona Sul de Teresina. O crime aconteceu nas proximidades do campo de futebol do bairro e os criminosos conseguiram fugir sem serem identificados.



Breno foi socorrido e encaminhado ao HUT - Foto: O Dia

Quem dá mais detalhes é o sargento Nascimento, da Companhia Independente de Policiamento do Promorar: “chegaram uns elementos em um carro preto modelo Sandero e efetuaram vários disparos contra a vítima, acertando apenas um na perna dele. Nenhum popular soube informar a placa nem quem são os indivíduos, pois os mesmos estavam usando máscara. Não temos informações quanto à vida pregressa da vítima, mas há características de que tenha se tratado de uma tentativa de execução”, explicou.

Breno foi socorrido por uma ambulância do SAMU, encaminhado para a UPA do Promorar e, em seguida, para o HUT para os procedimentos médicos. A Polícia Militar chegou a fazer rondas na região, mas ninguém foi preso até o momento. O caso foi encaminhado à Polícia Civil e será investigado pelo Distrito Policial da área.

