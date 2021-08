Homem é assassinado com tiro na cabeça na Zona Norte de Teresina

Um homem identificado comoFrancisco Marcone Sousa de Oliveira, de 39 anos, foi assassinado com um tiro na região da cabeça na tarde desta quarta-feira (04), na Rua Florestal, no bairro Cistalina, Zona Norte de Teresina.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Segundo a Polícia Militar, o corpo de Francisco foi encontrado próximo da margem do Rio Poti. “A gente recebeu uma solicitação de averiguação de atitude suspeita nessa região depois que populares ouviram barulho de disparo de arma de fogo no local. A nossa equipe se deslocou e verificou roupas no chão além de vestígio de sangue. A gente seguiu o rastro e encontrou o corpo na margem do rio”, o capitão Oziel, da Polícia Militar.

A polícia informou ainda que Francisco tinha passagens e teria sido levado ao local para ser executado.

Os agentes isolaram a área até a chegada da perícia. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

