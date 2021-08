Jovem de 20 anos é assassinado a tiros em um matagal em Timon

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de homicídio na noite desta segunda-feira (30) na cidade de Timon. Um jovem de apenas 20 anos identificado como Anderson Jones foi assassinado com quatro disparos de arma de fogo na cabeça em um matagal localizado no bairro Parque Aliança.



De acordo com o relatório do 11º BPM, cujos policiais participaram da diligência, o local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso por ficar no alto de um morro. A PM foi acionada por populares que ouviram os tiros e disseram ter avistado três homens saindo correndo do matagal pouco depois.

A polícia ainda não sabe informar se Anderson foi assassinado no alto do morro ou se foi alvejado em outro local e seu corpo levado para lá numa tentativa de ocultação de cadáver. Para a PM, o crime tem características de execução por acerto de contas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Timon e até o momento nenhuma prisão foi feita.

