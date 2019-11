Jovem de 17 anos é assassinado com um tiro nas margens da BR343

Um jovem de 17 anos, identificado como Carlos Emanuel Carvalho Martins, foi assassinado a tiros por volta das 22 horas da noite desta segunda-feira (25) em uma parada de ônibus às margens da BR-343, zona urbana de Teresina. Ele foi atingido com um disparo no tórax, mas a polícia ainda não tem informações sobre o que teria motivado o crime e nem sobre sua autoria.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Policiais do RONE e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para realizar a perícia. De acordo com o capitão Jucenildo, o jovem era morador do residencial Torquato Neto. “Não sabemos ainda o que ele estava fazendo por aqui naquele horário da noite, mas acreditamos, pelas características, que possa ter sido execução, já que nada de valor material foi levado, o que poderia configurar um latrocínio”, explicou.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já colheu as imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos próximos que possam ter registrado o crime, no sentido de identificar o suspeito.

O corpo de Carlos Emanuel foi removido e encaminhado ao IML.

Maria Clara Estrêla