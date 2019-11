Homem é executado com quatro tiros na cidade de Timon

Um homem identificado como Valdinar Bezerra da Silva foi morto na tarde desta segunda-feira (04/11) com quatro disparos de arma de fogo no Bairro Parque Piauí, em Timon. O delegado Joelson Carvalho, da Delegacia de Homicídios de Timon, afirmou que os indícios levam a crer que o homem foi executado.

“Trata-se de uma execução bárbara. A vítima foi morta com quatro tiros de arma de fogo. Foi feita a perícia no local, os primeiros levantamentos. Agora vamos trabalhar em cima das evidências que do que nós temos para chegar aos autores do homicídio”, disse.

Valdinar Bezerra teria discutido com familiares nos últimos dias, o que levantou comentários suspeitos entre conhecidos da vítima. O delegado Joelson Carvalho declarou que a investigação inicial não chegou a apontar esse possibilidade.

Otávio Neto