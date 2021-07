Jornalista Tony Trindade é inocentado no âmbito da Operação Acesso Negado

A Justiça Federal inocentou o jornalista piauiense Tony Trindade no inquérito movido no âmbito da Operação Acesso Negado, deflagrada no dia 18 de agosto de 2020 pela Polícia Federal para investigar interferências nas investigações de uma outra ação que apurava supostos desvios de recursos públicos do FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico) destinados ao município piauiense de União.



A decisão foi proferida a quase um ano da condução do jornalista. Tony Trindade era acusado pela Polícia Federal de ter obtido informações privilegiadas e repassá-las aos investigados. O advogado de defesa do jornalista, Lucas Villa, explicou que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal (MPF) concluíram que não existia qualquer indício em torno de Tony de que ele tivesse cometido ilícitos.



Tony Trindade foi inocentado das acusações no âmbito da Operação Acesso Negado - Foto: Divulgação

“Por essa razão, ele não foi indiciado pela polícia nem denunciado ao Ministério Público Federal. Tony foi excluído do processo e isentado de qualquer tipo de acusação, porque ficou demonstrado que não havia qualquer prova de cometimento de crime por parte dele”, comentou Lucas Villa.

Em sua decisão, o juiz Leonardo Tavares Saraiva, da 1ª Vara Federal Criminal do Piauí, afirmou que Tony Trindade era o responsável pelo marketing político de gestores da Prefeitura de União e que teria recebido informações sobre a operação por trabalhar na imprensa, mas se comprometeu a monitorar apenas como jornalista, agindo como tal e sem ter acesso a nenhuma informação confidencial da polícia.

“Não foi possível apontar com a certeza exigida pelo direito penal que Itamir José (Tony Trindade) acessou ou tentou ter acesso a informações de caráter sigiloso que pudesse comprometer a rigidez da investigação", diz um trecho da decisão.

O jornalista comentou e comemorou a decisão da justiça de inocentá-lo: “Tenho 36 anos de profissão. Cometi erros e acertos nessa caminhada, mas jamais imaginei que tentariam me transformar num marginal. O que me resta agora é seguir em frente, de cabeça erguida, certo que sou cidadão e profissional, temente a Deus e que minha família e meus telespectadores, ouvintes e leitores poderão continuar confiando e acreditando em mim”, disse Tony.

Entenda o caso

A Operação Acesso Negado foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 18 de agosto de 2020 com objetivo de cumprir cinco mandados de busca e um mandado de prisão na cidade de Teresina, União e Monsenhor Gil. A operação tinha como alvo principal o jornalista Tony Trindade.

O mandado de prisão foi expedido para investigar suposto vazamento de informações privilegiadas, com objetivo de atrapalhar investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Delivery.

Tony Trindade foi preso em sua residência em Teresina.

Computadores e celulares pessoais do jornalista e familiares, foram levados para investigação policial no ato da sua prisão. Três dias após a prisão, o juiz concedeu liberdade provisória ao jornalista, por "inexistir elementos que indicasse risco à ordem pública".

